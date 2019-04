Inter-Roma: Nainggolan gioca il derby del cuore

Sarà il derby del suo cuore. Inter-Roma è infatti la gara di Radja Nainggolan, a maggior ragione dopo aver dovuto assistere alla gara d’andata all’Olimpico dalla tribuna. Arrivato perché richiesto a gran voce da Luciano Spalletti, presentato come il grande colpo del mercato estivo nerazzurro, il Ninja non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore e quanto aveva fatto nella sua esperienza in giallorosso per colpa, soprattutto di tanti guai fisici. Come riporta Tuttosport, da fine marzo Nainggolan è tornato stabilmente in gruppo e, in casa Inter, si augurano che nel big match contro la Roma, il belga possa giocare dall’inizio alla fine. Il Ninja deve finire bene. Lo deve a Spalletti che su di lui si è giocato molto, lo deve alla stessa Inter che per acquistarlo ha deciso di sacrificare un talento come Nicolò Zaniolo.