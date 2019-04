Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ok El Shaarawy, davanti torna Under

Nella sfida di sabato scorso contro l’Udinese, la Roma ha conquistato tre punti ma ha perso Daniele De Rossi che sarà out questa sera contro l’Inter. Nonostante qualche infortunio, Claudio Ranieri sembra esser convinto di presentarsi al Meazza con il 4-2-3-1. Mirante assoluta conferma tra i pali, line difensiva a quattro con Florenzi, che rientra dal primo minuto, Manolas, Fazio e Kolarov. Con Pellegrini e Cristante sarà una mediana made in Italy. Under sembrerebbe leggermente favorito su Kluivert. Dietro a Dzeko sulla linea della trequarti insieme al turco ci saranno Zaniolo ed El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

LA REPUBBLICA

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

IL MESSAGGERO

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

LA STAMPA

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

IL GIORNALE

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

IL TEMPO

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

TUTTOSPORT

(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.