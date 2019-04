Inter-Roma, Juan Jesus sui social: “Buona prova, continuiamo su questa strada” – FOTO

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter, che tiene la Roma ad un solo punto di distanza dal quarto posto, è arrivata la reazione su Twitter da parte di Juan Jesus. Il difensore giallorosso ha postato un’immagine che lo ritrae impegnato in un contrasto di gioco ed ha commentato: “Come ogni anno, grazie per gli auguri! Ieri buona prova di squadra e una bella sensazione nel giocare in uno stadio in cui ho vissuto tante emozioni. Ora continuiamo su questa strada inseguendo il nostro obiettivo. Per noi e per la nostra maglia”.