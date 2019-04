Inter-Roma, info biglietti: settore ospiti a 35 euro

I biglietti del settore ospite per la sfida di sabato prossimo tra Inter e Roma saranno in vendita da oggi fino alle 19.00 di venerdì ed avranno un costo di 35 euro (più i diritti di prevendita). A riportarlo è il club giallorosso che, tramite un comunicato sul proprio sito internet, specifica anche che non è necessaria la Fidelity Card, ma sarà sufficiente presentare solamente un valido documento d’identità. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e online sul sito vivaticket.it.