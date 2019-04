Inter-Roma, esodo giallorosso a San Siro: 1600 biglietti staccati

Sabato sera la sfida tra Inter e Roma a San Siro, in palio la Champions League del prossimo anno nonostante manchino ancora 6 gare al termine della stagione. Qualche dubbio di formazione per Ranieri che dovrà capire se sarà in grado di recuperare El Shaarawy per un guaio muscolare, ma la certezza restano i tifosi giallorossi. Sono 1600 i biglietti staccati nel settore ospiti. Un vero e proprio esodo con l’obiettivo di tornare con i 3 punti che, come ha sottolineato lo stesso allenatore capitolino, darebbero una spinta incredibile a questo rush finale.