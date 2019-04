Inter-Roma, a San siro 1600 romanisti. Ma in centinaia rinunciano per i disagi online

Saranno 1600 i tifosi giallorossi presenti domani a San Siro, ma la vendita online non è filata liscia come previsto. Nella giornata di oggi sono stati diversi i problemi riscontrati nell’acquisizione dei tagliandi per la sfida con l’Inter per un blocco sul portale VivaTicket. Bug che ha impedito l’acquisto da questa mattina fino a qualche minuto dopo le 17. Non sono mancate le lamentele dei tifosi e in centinaia hanno desistito dal comprare un biglietto nelle ultime ore rimanenti. Il termine ultimo per acquistare era alle 19 di oggi, il settore ospiti non sarà sold out, ma il calore giallorosso non mancherà neanche domani sera. In una gara fondamentale per la corsa Champions che vede la Roma distante un solo punto dal Milan, quarto.