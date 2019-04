Inter, prima seduta in vista della Roma: squadra divisa in due gruppi

Il big match della 33esima giornata di campionato si avvicina: sabato 20 aprile alle 20.30 Roma e Inter si sfideranno sul campo dello stadio Olimpico in una partita fondamentale per la corsa Champions. Questa mattina i nerazzurri di Spalletti si sono ritrovati sui campi della Pinetina per la prima seduta della settimana. L’allenamento è cominciato con una fase di riscaldamento e di attivazione muscolare in palestra, poi la squadra è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo a Frosinone ha svolto lavoro di scarico, per il resto del gruppo partitelle con le sponde.