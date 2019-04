Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: nessuna lesione muscolare per Borja Valero. Oggi il centrocampista dell’Inter ha svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara dell’ultimo weekend contro il Frosinone. Giornata di riposo per lui: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma la sua presenza nel match di sabato prossimo contro la Roma resta comunque in dubbio.