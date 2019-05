Inter, Nainggolan saluta Spalletti: “Posso solo dirti grazie” – FOTO

Da ieri Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell‘Inter. Ufficiale l’esonero del club, mentre sono datati a oggi i saluti di Nainggolan all’ormai ex tecnico nerazzurro. I due sono molto legati dall’esperienza nella Roma e fu lo stesso mister toscano a volere il belga a Milano. “Posso soltanto dirti grazie… In bocca al lupo per tutto…” scrive su Instagram il centrocampista. Da ora sarà un calciatore di Conte, ma i ringraziamenti a chi lo ha scoperto trequartista erano dovuti.