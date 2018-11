Si avvicina Roma-Inter e non ci sono buone notizie in casa nerazzurra. Durante il match di Champions League tra Tottenham e la squadra di Spalletti, Nainggolan è stato costretto a lasciare il campo sul finire del primo tempo per un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma cresce l’apprensione in vista della gara di domenica contro i giallorossi.