Inter, Zanetti: “Il mio sogno? La vittoria a Roma. Speriamo Cristian Totti sia un esempio”

Costruire il futuro giorno per giorno. Javier Zanetti è concentrato solo sulla sfida importantissima di domani sera contro la Roma. I nerazzurri hanno la chance di staccare i giallorossi, che invece non possono più permettersi di perdere punti soprattutto contro le dirette concorrenti per la Champions. Il vicepresidente interista si è raccontato in una lunga intervista a ‘Verissimo’: “Il mio sogno per il futuro? Cominciamo con una vittoria dell’Inter a Roma (ride, ndr). Poi una grande felicità per la mia famiglia, spero che abbiano un grande futuro”.

Poi sull’episodio di fair play che ha visto protagonista Cristian Totti qualche mese fa: “Conosco Cristian, siamo amici con Francesco e vedere i figli con questi valori è bello. Speriamo che in tanti possano prendere lui ad esempio”.