Inter, de Vrij e Vecino in coro: “Con la Roma scontro diretto per la Champions”

Sabato 20 aprile la Roma tornerà in campo per sfidare l’Inter di Spalletti in una gara che ha il sapore di Champions. Al termine del match di ieri contro il Frosinone, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara in programma contro i giallorossi: “In questi due anni la squadra ha fatto passi in avanti, dobbiamo avvicinarci ancora di più a chi ci sta davanti ma siamo già cresciuti molto. Abbiamo un discreto vantaggio ma ora c’è uno scontro diretto contro la Roma: dobbiamo vincere per avvicinarci ancora di più al nostro obiettivo“.

Oltre a Vecino, anche il difensore olandese Stefan de Vrij ha parlato della sfida contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: “Ora ci aspetta una partita importantissima contro la Roma, uno scontro diretto. Ma da qui alla fine saranno tutte sfide fondamentali. A livello fisico mi sento bene: ho lavorato per una settimana col gruppo, l’infortunio è alle spalle. Se era questa l’Inter che immaginavo? Sì, nell’ultimo periodo in particolare stiamo giocando bene. Creiamo occasioni, dobbiamo crescere nel chiudere le partita. Ma sono contento per la prestazione“.