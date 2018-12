Inter, Ausilio: “Rimpianto Zaniolo? È il calcio, ma lui aveva giocato solo in Primavera”

Per la seconda partita di fila Nicolò Zaniolo è il migliore in campo della Roma, nonostante gli avversari si chiamassero Real Madrid e Inter. Talento, fisico e personalità che hanno impressionato e convinto tutti ma che non lasciano rimpianti all’Inter. “È il calcio, le cose si fanno. In quel momento eravamo convinti di chiudere l’operazione anche sacrificando un giocatore di talento e di grandi qualità come Zaniolo – le parole a Sky Sport del ds nerazzurro Piero Ausilio -. Che però, diciamoci la verità, aveva solo fatto qualche partita in Primavera”.