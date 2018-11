Ingaggi società sportive, Barcellona al primo posto. Roma 76esima dietro Juve, Inter e Milan

Il Barcellona si aggiudica la palma di società sportiva che spende di più per gli ingaggi dei suoi campioni. Come ogni anno, ecco il “Global Sports Salaries Surveys 2018“, rapporto stilato da “Sporting Intelligence” per individuare le società sportive che pagano meglio i propri atleti. Quest’anno i blaugrana tornano al primo posto, con uno stipendio medio di 10,4 milioni di sterline all’anno (11,8 milioni di euro al cambio attuale). Dietro di loro non poteva mancare il Real Madrid (media di 9,1 milioni annui).

Dopo i due club del calcio spagnolo, si vola negli Stati Uniti, in particolare in NBA: Oklahoma City Thunder (8,8 mln), Golden State Warriors (8,8 mln), Washington Wizards (8,6 mln), Toronto Raptors (8,5 milioni), Houston Rockets (8,4 mln) e Miami Heat (7,9 mln). A chiudere la Top Ten altri due club di calcio: la Juventus, nona assoluta con un ingaggio medio da 7,6 milioni di euro a stagione, subito dopo il Manchester United (7,3 milioni). Dopo i bianconeri, per trovare la prima delle altre italiane bisogna scendere al 62esimo posto, dove spunta l’Inter (4,1 milioni). A seguire il Milan 65esimo (4 milioni), la Roma 76esima (3,2 milioni) e il Napoli 78esimo (3,1 milioni).