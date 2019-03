Immobile: “Vittoria importante per classifica e morale”

La Lazio si riavvicina sensibilmente alla zona Champions League. La Roma cade 3-0 nel derby e ora la classifica si accorcia notevolmente, anche grazie al ko dell’Inter. L’attaccante biancoceleste ha commentato il match:

Partita molto importante, al di là che era un derby e non vincevamo da tanto, proprio per la classifica e il morale. Abbiamo lavorato alla grande e abbiamo fatto cose importanti, siamo rimasti sempre concentrati per gli obiettivi.

Come si fa a fermarti?

Ho avuto qualche problemino fisico ma non mi volevo fermare. So che bisogna riposare per stare meglio, giocare quando non si è al massimo non va bene.

Dedica del gol?

A mia moglie perché è incinta e aspetta il terzo figlio, un maschio dopo due femmine.