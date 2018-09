Il “The Guardian” promuove Monchi: Olsen tra i migliori acquisti per qualità-prezzo

Robin Olsen, arrivato in estate per sostituire Alisson, è al centro di diverse polemiche dall’inizio della sua avventura in giallorosso. Oltremanica, però, promuovono l’affare portato a termine da Monchi con il Copenaghen che si è visto versare nelle proprie casse un corrispettivo di 8,5 milioni di euro più bonus. Il “The Guardian”, infatti, stila una speciale classifica dei migliori colpi per qualità-prezzo del mercato appena concluso e tra questi figura anche quello del portiere della Roma.

La classifica completa:

William Carvalho: dallo Sporting al Betis (15 milioni di euro)

Alban Lafont: dal Tolosa alla Fiorentina (7,5 milioni di euro)

Juan Bernat: dal Bayern al PSG (15 milioni di euro)

Robin Olsen: dal Copehagen alla Roma (8,5 milioni di euro)

Joao Moutinho: dal Monaco al Wolverhampton (5,5 milioni di euro)

Danny Ings: dal Liverpool al Southampton (prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro)

Paco Alcacer: dal Barcellona al Borussia Dortmund (2 milioni di euro per il prestito, diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro)

Hamza Mendyl: dal Lille allo Schalke (7 milioni di euro)

Fabian Schär: dal Deportivo al Newcastle (3,5 milioni di euro)

Saman Ghoddos: dall’Ostersunds all’Amiens (3,5 milioni di euro)