Il Real Madrid incontra Conte, le condizioni del tecnico: dal mercato Icardi e Hazard

In questi giorni a Roma basta pronunciate la parola magica Conte per far sognare i tifosi della Roma. Da nemico giurato, l’ex Juve sembra rappresentare per molti tifosi adesso l’unica speranza per risollevare le sorti della squadra. Moriero, che ci ha parlato, ha fatto sapere che a Conte non dispiacerebbe allenare nella capitale. Come scrive Don Bàlon, il tecnico sarebbe però stato da tempo “opzionato” dal Real Madrid, con Florentino Perez che lo ha scelto per la prossima stagione, con Solari destinato a chiudere da traghettatore. Le parti si sarebbero incontrate in occasione del match di Champions tra Roma e Merengues, martedì scorso e il tecnico avrebbe già avanzato alcune condizioni, soprattutto riguardanti il mercato. Nella lista della spesa di Conte ci sarebbero infatti Icardi e Hazard, due su cui l’allenatore vuole costruire il Real Madrid del futuro.