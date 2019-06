Il mondo del calcio saluta Totti. Montella: “Sei una bandiera che sventolerà per sempre”

L’addio di Francesco Totti alla Roma ha lasciato sotto shock l’intero mondo del calcio. Tanti personaggi hanno voluto salutarlo, come Vincenzo Montella, attuale allenatore della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Francesco. Ecco un estratto delle sue parole su Instagram: “Non ci hai mai spiegato a parole cosa fosse Roma e la Roma. Non era necessario. Lo facevi con i gesti e con l’emozione, con i gol e le imprese, con il trasporto e la dolcezza di chi ama davvero. Sei la bandiera della Roma. E questa bandiera sventolerà per sempre. Che ci sia vento o no. Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sia da ‘dentro’ che da ‘fuori’. Sei e resterai per sempre Francesco Totti, VIII Re di Roma”.

Sulla stessa scia anche Simone Perrotta: "Il coraggio di allontanarsi per amore". Non poteva mancare l'ex presidente della Roma Rosella Sensi: "Si è tirata un po' la corda con Francesco, simboli ed eroi del calcio come lui ne sono rimasti davvero pochi. Si è preteso troppo da lui, senza dargli un ruolo, senza restituirgli quello che gli competeva. Era giusto riconoscergli quello che gli spettava e tenerlo in considerazione. Non so perché non è stato fatto, non sono nella testa degli altri, ma si è perso qualcosa di unico. E' stato un po' distrutta tutta l'eccellenza e la grandezza fatta da Franco Sensi, aveva reso la Roma importante nel mondo. Ora mi sento di dire che tutto ciò che è stato fatto da mio padre non c'è più".