Il Lille blinda Campos. Il presidente: “Qualcuno ha provato a scipparcelo, ma resterà”

“Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico”. Parola di Gerard Lopez, presidente del Lille. La squadra francese è pronta a raddoppiare l’offerta fatta al portoghese dalla Roma. E il numero uno ha chiarito la posizione del ds a RMC: “È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a ‘scipparlo’ al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi”. Quello di Campos è il profilo preferito da Pallotta, ma la Roma studia un piano B per non restare con il classico “cerino in mano”.