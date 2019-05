Il Chelsea di Sarri vince l’Europa League, ma c’è anche un po’ di Roma nella formazione Blues con Rudiger ed Emerson Palmieri. Dopo il successo sull‘Arsenal, non tarda ad arrivare il messaggio di complimenti da parte del club giallorosso per sui social. “Congratulazioni a Emerson Palmieri e Rudiger per aver vinto questa sera la finale di Europa League a Baku!” scrive la società capitolina su Twitter.