‘Il Calcio che Vogliamo’, Mancini: “Zaniolo sia d’esempio”. Tommasi: “Ma se lanci i giovani ti esonerano”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, partecipa al forum “Il Calcio che Vogliamo” nella sede del Corriere dello Sport. Tante le proposte per migliorare il proprio sistema e tra queste una speciale menzione anche per i giovani. A riguardo si è espresso l’allenatore dell’Italia: “Zaniolo sia d’esempio. Lo avevo visto giocare due tre volte e mi sembrava un buon prospetto. E’ stato fortunato nel trovare un allenatore che lo lanciasse. Io non posso dire ai tecnici chi mettere, ognuno fa le sue valutazioni”.

Presenti tanti personaggi come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il patron della Lazio, Claudio Lotito e il numero uno del calcio, Gabriele Gravina. Si unisce alla discussione anche Damiano Tommasi, presidente Asso Calciatori: “Purtroppo siamo in un paese che esonera chi lancia i giovani. Vedete Zaniolo. Di Francesco non è più sulla panchina della Roma. Siamo in un sistema contraddittorio”.