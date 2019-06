Ian Wright spinge per avere De Rossi all’Arsenal. L’ex attaccante e ora star televisiva ha espresso su Twitter il desiderio di avere l’ex capitano della Roma a Londra la prossima stagione: “L’Arsenal ha bisogno prendere De Rossi dalla Roma! Farà quindici partite, non costerà quasi nulla e l’esperienza che può trasmettere a giovani come Willock o altri può essere inestimabile”.