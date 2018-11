È il miglior centrocampista classe 1999: Nicolò Zaniolo sta trovando sempre più spazio con la Roma di Di Francesco e lunedì 19 alle 15 ritirerà il premio durante l’evento “I Talenti del Futuro – La Giovane Italia”, patrocinato da CONI, FIGC, Provincia di Lecce e Regione Puglia: appuntamento al Teatro Italia Caroli Hotels in corso Roma a Gallipoli.

Oltre a Zaniolo, premio anche per il talento della Primavera Alessio Riccardi, che riceve il riconoscimento per i 2001.