Grecia-Italia, probabili formazioni: Florenzi l’unico titolare giallorosso in campo

Si avvicina la sfida tra Grecia e Italia. Questa sera alle 20.45 gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano i padroni di casa per ingranare la quinta e staccare proprio la squadra di Manolas nel girone J delle qualificazioni all’Europeo 2020. Dopo le vittorie con Finlandia e Liechtenstein, la Nazionale italiana vuole tenere il punteggio pieno in quello che rappresenta uno degli scogli maggiori del percorso, la gara di Atene. Il ct Mancini ha guidato la rifinitura di stamattina, conservando ancora qualche dubbio di formazione. A meno di ribaltoni finali, però, l’Italia scenderà in campo con il 4-3-3. In porta Sirigu con la linea difensiva composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri. Il capitano della Roma sarà l’unico giallorosso impiegato dall’inizio dei 6 convocati. A centrocampo – si legge su gazzetta.it – il terzetto Barella-Jorginho-Verratti e in avanti spazio a Bernardeschi, Belotti e Chiesa. Da valutare chi sarà a guidare l’attacco, se il ‘Gallo’ o Quagliarella.