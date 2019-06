Dopo la batosta per 3-0 contro l’Italia, la Grecia torna in campo per le qualificazioni a Euro 2020 e lo fa contro l’Armenia, reduce dal successo con il Liechtenstein nel girone J. Allo stadio Olimpico di Atene parte ancora una volta dalla panchina Manolas. Obiettivo: sfruttare anche lo scontro diretto tra azzurri e Bosnia per provare ad agganciare la seconda posizione del gruppo, valida per l’accesso alla fase finale degli Europei.