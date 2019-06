Dopo la batosta per 3-0 contro l’Italia, la Grecia torna in campo per le qualificazioni a Euro 2020 e lo fa contro l’Armenia, reduce dal successo con il Liechtenstein nel girone J. Il risultato, però, non cambia. Allo stadio Olimpico di Atene parte ancora una volta dalla panchina Manolas e ci resta fino alla fine della sconfitta per 3-2. Segnano Karapetian, Ghazaryan e Barseghyan per gli ospiti. Zeca e Fortounis per i padroni di casa.