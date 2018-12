Gran Galà del Calcio, Nainggolan: “Roma parte importante. Come miglior giocatore ho votato Dzeko”

Nella top 11 della scorsa stagione ci sono due calciatori che da qualche mese non sono più alla Roma. Alisson e Radja Nainggolan hanno, però, guadagnato il posto nella squadra ideale 2017/18 proprio con la maglia giallorossa. E il belga, durante la premiazione sul palco del Megawatt Court per il Gran Galà del Calcio ha rilasciato qualche battuta: “La Roma è una parte bella della mia carriera dove ho vissuto tanti momenti belli. Adesso ho un altro capitolo importante e cercherò di portare tutto quello che ho fatto nel passato anche nell’Inter”. Poi un retroscena sul suo voto per il miglior calciatore della scorsa stagione (premio andato a Icardi, ndr): “Io ho votato Dzeko, ma stasera non c’è”.