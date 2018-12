Gran Galà del Calcio, Totti glissa su Roma-Inter: “Parlo dopo, altrimenti mi radiano”

Serata di gala per il calcio italiano. Dopo la conclusione della 14esima giornata, al Megawatt Court di Milano va in scena l’ottava edizione del Gran Galà del Calcio AIC, la kermesse organizzata dall’Assocalciatori che assegna i premi individuali per la stagione appena trascorsa. Al centro dei discorsi, però, c’è ancora Roma-Inter e gli episodi arbitrali. Francesco Totti, dopo l’intervista nel postpartita, ha preferito glissare a margine del Gran Galà del Calcio 2018 dove sarà premiato per la sua carriera: “Parlo dopo, altrimenti mi radiano…“, le parole ai cronisti presenti.