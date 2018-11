Gran Galà AIC, premio alla carriera per Totti e Pirlo

Ancora un riconoscimento alla carriera per Francesco Totti. Dopo esser stato inserito nella Hall of Fame della Roma, la storica bandiera giallorossa riceverà lunedì il premio alla carriera nel corso dell’ottava edizione del “Gran Galà del Calcio AIC”, che si svolgerà a Milano lunedì 3 dicembre. Oltre a Totti, premiazione in arrivo per un altro grande ex calciatore come Andrea Pirlo.

Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l’undici ideale della Serie A; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore top della stagione. Per la Roma in lizza l’ex Alisson, Manolas, Kolarov e Dzeko. Di Francesco nella lista dei possibili migliori allenatori.