Goal 50, Dzeko nella lista dei migliori giocatori dell’anno

Ora è fermo ai box e lo sarà per altri 20 giorni, saltando quattro partite. Che però Edin Dzeko abbia trascinato la Roma nell’ultimo anno è fuori discussione. Anche per questo il portale Goal l’ha inserito nella lista dei migliori 50 giocatori dell’annata: il bosniaco è al 45esimo posto ed è l’unico giallorosso presente. In testa c’è Luka Modric, in lotta anche per il Pallone d’Oro, seguito da Cristiano Ronaldo e l’ex Roma Mohamed Salah. Fuori dal podio Lionel Messi, solo quinto.