Gli auguri di Pastore alla figlia: “Buon compleanno principessa mia” – FOTO

La stagione della Roma si è conclusa e Javier Pastore cerca di mettersi alle spalle un’annata difficile per colpa anche dei tanti infortuni. Dopo esser arrivato come ciliegina sulla torta del mercato di Monchi, si è ritrovato nell’occhio del ciclone. Ora pensa alla famiglia e quale occasione migliore se non il compleanno della figlia celebrato il giorno dopo la fine del campionato. Gli auguri social, però, arrivano solo oggi con tanto di foto che lo ritrae insieme alla moglie, Chiara Picone, conosciuta nella sua esperienza a Palermo e la piccola Martina. “Buon compleanno principessa mia” recita il post dell’argentino.