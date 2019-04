Giudice sportivo, Zaniolo e Cristante squalificati per il Cagliari. Out anche Faragò

Al termine della 33esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di campionato. Niente multe per la Roma, che però nella prossima gara contro il Cagliari dovrà fare a meno di due calciatori. Decima ammonizione per Bryan Cristante e quinta per Nicolò Zaniolo: per entrambi i giallorossi è scattata la squalifica per un turno. In casa Cagliari squalificato Paolo Faragò. Ammonizione anche per Carlo Cornacchia (collaboratore di mister Ranieri) “per avere contestato una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva”.