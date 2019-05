Al termine della 35esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di Serie A. Niente multe per la Roma, che per la prossima sfida contro la Juventus (in programma domenica alle 20.30) non avrà giocatori squalificati. In casa bianconera Allegri dovrà fare a meno di Bernardeschi, fuori per un turno. Sesta ammonizione dell’anno per Zaniolo, seconda per Kluivert.