Giudice sportivo, Pellegrini squalificato: salta il Chievo. Terzo giallo per Manolas e Zaniolo

Al termine della 22esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

TERZA SANZIONE

MANOLAS Konstantinos (Roma)

ZANIOLO Nicolò

(legaseriea.it)