Giudice Sportivo, niente squalifica per la Roma: solo una multa per i cori contro Napoli

Niente squalifiche per i cori di discriminazione territoriale. Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare solo con delle multe Juventus, Roma e Udinese dopo l’ultima giornata, le cui tifoserie hanno intonato cori contro il Napoli. Così riporta il comunicato ufficiale.

“Ammenda di € 15.000,00 con diffida: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per essersi uniti i propri sostenitori, al 6° del primo tempo, al coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra intonato dalla tifoseria avversaria”.