Al termine della 34esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di Serie A. Niente multe per la Roma, che per la prossima sfida contro il Genoa (in programma domenica alle 18) non avrà nessun giocatore squalificato. Anche Prandelli avrà tutti i rososblù a disposizione. Sesta ammonizione dell’anno per Kostas Manolas.