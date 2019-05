Giudice sportivo, multa da 2mila euro alla Roma per lancio di un fumogeno in campo

Al termine della 38esima giornata, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno del campionato 2018/2019 della Serie A. Nessun giallorosso è stato squalificato per la prima giornata del prossimo campionato, ma la Roma è stata sanzionata con una multa di 2mila euro “per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la società concretamente operato con le Forza dell’Ordine a fini preventivi di vigilanza“.