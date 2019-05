Giudice Sportivo, Dzeko entra in diffida. Sassuolo, squalificato Bourabia

A pochi giorni dalla penultima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 maggio 2019, ha assunto le decisioni in seguito alla 36esima di campionato. L’unica sanzione degna di nota per la Roma è quella che colpisce Edin Dzeko, ora diffidato. Per il Sassuolo, prossimo avversario dei giallorossi, un turno di squalifica a Bourabia dopo l’espulsione contro il Torino.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

Dzeko Edin (Roma).

CALCIATORI AMMONITI (SETTIMA SANZIONE)

Zaniolo Nicolò (Roma).

SESTA SANZIONE

Kolarov Aleksandar (Roma).