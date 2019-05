Giampaolo: “Mi interessa poco delle altre società. Non darò ultimatum al club”

Il nome di Marco Giampaolo continua a circolare nell’ambiente giallorosso come possibile scelta per la futura panchina della Roma. Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, l’allenatore della Sampdoria è tornato a parlare del suo destino al termine della sfida con il Chievo. Queste le sue parole:

“E’ previsto un incontro con la proprietà, ma a me delle altre società interessa poco: ho 52 anni, so come funzionano queste dinamiche, quello che tocco con mano per me diventa motivo di ragionamento. Non darò nessun tipo di ultimatum al club: si ragionerà su chi siamo, cosa abbiamo fatto e cosa possiamo fare, l’abbiamo fatto tutti gli anni e lo faremo anche stavolta, a brevissimo, con grande serenità. Un po’ come è successo tra Allegri e la Juventus“.