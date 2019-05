Genoa, Sturaro out con la Roma: trauma distorsivo al ginocchio

Stefano Sturaro sarà sicuramente out per la gara di domenica con la Roma. Nei prossimi giorni, invece, si capirà anche se la stagione del calciatore sarà finita anzitempo o meno. Come riporta il Genoa sul proprio sito: “Il giocatore verrà sottoposto, nella giornata di venerdì 3 maggio, a visita di controllo specialistica per stabilire la necessità di intervento chirurgico. Il consulto è previsto presso la struttura di Villa Stuart a Roma con il professor Pier Paolo Mariani. Il centrocampista aveva riportato un trauma distorsivo del ginocchio durante la partita con il Torino Fc“.