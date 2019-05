Genoa, seduta tattica in vista della Roma. Sanabria torna in gruppo

La sfida tra Roma e Genoa si avvicina: domenica pomeriggio alle 18 le due squadre scenderanno sul campo del Ferraris in occasione della 35esima giornata di campionato. Questa mattina mister Prandelli ha richiamato i suoi ragazzi per il secondo allenamento della settimana, durato per due ore: esercitazioni di forza e approfondimenti tattici per reparti, alla fine della seduta torneo a campo ristretto a tre squadre. Buone notizie per il Genoa: Sanabria è tornato a lavorare con il gruppo.