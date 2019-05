Genoa-Roma, domani alle 10.30 la conferenza stampa di Ranieri

Una sfida decisiva, quella che si disputerà domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa, per mettere pressione alle altre e proseguire il percorso verso la Champions League. E sarà come al solito Claudio Ranieri ha lanciare il primis la sfida, quando domani alle 10.30 parlerà in conferenza stampa a Trigoria per presentare ai giornalisti le insidie della partita contro la squadra di Prandelli. Sarà anche l’occasione, probabilmente, per sciogliere qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco, con Dzeko che prosegue il percorso di recupero dopo il problema alla caviglia dei giorni scorsi.