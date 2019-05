Genoa-Roma, le probabili formazioni: torna Zaniolo, davanti c’è Dzeko – LIVE

GENOVA – La Roma continua la caccia al quarto posto. I giallorossi, reduci dalla vittoria di sabato scorso all’Olimpico contro il Cagliari per 3-0, sono a Marassi ospiti del Genoa di Cesare Prandelli. Un successo per Dzeko e compagni vorrebbe dire restare in corsa per giocare la prossima Champions League: domenica prossima all’Olimpico arriverà la Juventus campione d’Italia, ma prima c’è da superare lo scoglio rossoblù.

Per farlo Claudio Ranieri si affida per otto undicesimi alla squadra che ha battuto il Cagliari sabato scorso: tra i pali Mirante, in difesa Florenzi e Kolarov sugli esterni e la coppia Manolas-Fazio al centro. Cerniera di centrocampo composta da Nzonzi e da Cristante, squalificato nell’ultima uscita. Il suo rientro consente a Lorenzo Pellegrini di tornare nel suo ruolo preferito, quello di trequartista: accanto a lui Stephan El Shaarawy a sinistra e il rientrante Nicolò Zaniolo a destra. Davanti c’è Edin Dzeko, che ha recuperato dal problema alla caviglia di inizio settimana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Kouamé, Lapadula.

A disp.: Marchetti, Jandrei, Gunter, Criscito, Pezzella, Rolon, Bessa, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Schafer, Pandev, Sanabria.

All.: Cesare Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Schick, Under, Kluivert.

All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Mazzoleni

Assistenti: Paganessi – Vivenzi

Quarto uomo: Pairetto

VAR: Guida

AVAR: Valeriani