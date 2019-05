Genoa-Roma, la probabile formazione e dove vederla

Nel giorno in cui la Roma perde Perotti per infortunio muscolare riacquista Dzeko al centro dell’attacco. Ranieri ripartirà dal bosniaco per continuare la caccia alla Champions League. Quattro partite alla fine del campionato e un solo punto separa i giallorossi dal quarto posto dell’Atalanta che giocherà contro la Lazio in questo weekend. Qualche ora dopo a Marassi (domenica ore 18.00), Manolas e compagni affronteranno un Genoa non matematicamente salvo. Trasferta insidiosa come ha detto lo stesso tecnico capitolino oggi in conferenza stampa, ma la Roma se vuole agganciare il treno europeo dovrà vincerle tutte e sperare in qualche scivolone di chi le sta davanti.

PROBABILE FORMAZIONE

Torneranno a disposizione gli squalificati Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Quest’ultimo potrebbe essere schierato dal 1′ al fianco di Nzonzi. Ranieri sembrerebbe essere indirizzato verso il 4-2-3-1: conferme per Mirante tra i pali e per la linea di difesa classica, con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Ballottaggio sulla trequarti con Pellegrini, Zaniolo e Pastore in lizza. Under prenderà il posto dell’infortunato Kluivert sulla destra. Confermato El Shaarawy, così come Dzeko che ha recuperato dalla botta alla caviglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre che a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Genoa-Roma verrà trasmessa su Sky Sport HD (canale 251 del satellite) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e anche su Sky Sport Serie A (canale483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio fissato per domenica pomeriggio alle ore 18.00, studio pre-partita a partire dalle 17.30 sullo stesso canale. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia: Trevisani-Adani.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Genoa-Roma non sarà trasmessa su DAZN