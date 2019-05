Genoa-Roma, i bookmakers vedono giallorosso: successo quotato 1,95

La Roma va a Marassi per giocare con il Genoa domenica pomeriggio. La corsa Champions è ancora aperta e i giallorossi sono a un punto dall’Atalanta quarta. Come riporta agipronews, la sfida in Liguria è orientata nettamente sul «2» giallorosso, dato a 1,95. I rossoblù vengono da una serie di quattro sconfitte e due pareggi, l’ultima vittoria è quella ottenuta contro la Juve, il 17 marzo scorso. Il ritorno al successo è un’ipotesi da 3,95. L’anno scorso a Genova finì 1-1, un altro pareggio vale 3,40.