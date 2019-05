Non trova pace la Roma. Nel finale di partita con il Genoa, è arrivato l’ennesimo guaio muscolare. Colpito questa volta Alessandro Florenzi con il club giallorosso arrivato a quota 49 infortuni di questo genere. A un minuto dal novantesimo il numero 24 di Ranieri è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia destra, al suo posto Karsdorp. Nei prossimi giorni gli accertamenti in vista della gara di domenica prossima con la Juventus.