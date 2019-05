Da ieri sera fino a questo pomeriggio a Genova è in vigore l’allerta meteo gialla per temporali e venti forti, con le raffiche che potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari. La situazione meteorologica potrebbe interessare anche la sfida di campionato tra Genoa e Roma in programma questo pomeriggio allo Stadio Ferraris alle ore 18.00. Intanto, è stata rinviata a data da destinarsi la partita di Primavera 1 tra i rossoblù e la Fiorentina.