Ranieri: “Giocatori pensino alla Roma, la Champions sarebbe una vittoria di tutti” – LIVE

La Roma è pronta a sfidare il Genoa a Marassi con la speranza di ritrovarsi alla fine della giornata al quarto posto, adesso occupato dall’Atalanta. Ranieri affronta la squadra che lo portò all’esonero nel 2011, dopo quel clamoroso 4-3 che il tecnico ha voglia di cancellare. Questa mattina in conferenza stampa ha raccontato le sue impressioni rispondendo alle domande dei giornalisti.

Che partita si aspetta?

Difficile, hanno battuto Atalanta, Lazio e Juventus. Dobbiamo essere concentrati.

Le condizioni di Dzeko?

Spero stia bene e che oggi possa allenarsi regolarmente anche domani.

Zaniolo è pronto a prendersi un posto da titolare?

Il ragazzo è pronto, è un generoso. Al primo anno non può avere sempre facilità di corsa, ma la sua forza interiore lo aiuta molto.

Pastore può essere una chiave anche a Genova?

Mancano 4 partite difficili e particolari alla fine. Ho bisogno di tutti al 100%. Ora conta la Roma, non il proprio ego. Faccio appello all’intelligenza dei miei ragazzi, riuscire ad arrivare in Champions sarebbe una vittoria di tutti, al di là di chi giocherà.

Sul ruolo di Pellegrini.

E’ un giocatore che ancora si sta formando. E’ giovane e dinamico, più gioca più prende consapevolezza. E’ un’ottima mezzala, mi dà più soluzioni.

Perché Schick con lei è in secondo piano?

Non è in secondo piano. E’ molto forte, scommetto su di lui. E’ davvero valido.