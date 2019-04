Genoa, prima seduta in vista della Roma. Out Sanabria e Sturaro

Oggi il Genoa di Prandelli è tornato ad allenarsi per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima contro la Roma. Come riporta il sito rossoblù, una giornata calda ha fatto da sfondo al programma incentrato su una parte tecnica e una componente atletica. Ai lavori non hanno partecipato Biraschi e Pezzella, rientrati dallo stage in Nazionale, ma disponibili a partire da mercoledì. Tanti i calciatori che non hanno partecipato alla seduta: out Favilli, Hiljemark, Mazzitelli, Sanabria e Sturaro.