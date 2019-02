Genoa, Preziosi: “Potevo prendere Zaniolo ma ho scelto Vailetti e non me ne pento”

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi a margine dell’evento benefico ‘United for Genova’ ideato e curato da Alessandro Moggi in corso all’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’arrivo in rossoblù dell’ex giallorosso Sanabria: “Piatek ha dimostrato di non essere una sola ma un giocatore vero. Io non vivo di rimpianti: ciò che è passato è passato. Ora abbiamo Sanabria su cui già la Roma aveva investito molto. Allora forse non era pronto, ora sì “.

Preziosi ha parlato poi di Nicolò Zaniolo: “Potevo prendere o lui o Vailetti, nostro difensore ora al Crotone. Avevo già tanti attaccanti, ho deciso per un giocatore per la retroguardia, che sono convinto farà benissimo”.